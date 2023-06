Sereia ou Barbie: saiba qual dos looks tendência sai mais caro

Depois do remake live action do desenho animado A Pequena Sereia e do filme da Barbie, que terá como protagonista Margot Robbie, ser uma sereia ou uma Barbie está no imaginário de muitas mulheres. Mas sendo estas personagens ícones de tendências que estão na moda, quanto custará, afinal, ser cada uma delas?

Para ajudar, a Delas.pt reuniu algumas sugestões e decifrou qual o estilo que fica mais barato.

Depois de somados os valores, é possível perceber que o look da sereia fica mais em conta do que o look da Barbie e em cerca de 30 euros. Mas os valores totais podem estar um bocadinho acima do que possa estar a pensar.



Façamos então as contas. Com o vestido halter conjugado com as sandálias prateadas já pisca o olho ao look sereia. Juntando um anel nas cores rosa e lilás, a mala roxa e um toque de brilho através do gloss a condizer e da palete de sombras cridas em parceria com o filme da Disney, estará irrepreensível. Tudo num visual que totaliza os 490,92€.

Já para a Barbie, o rosa é obrigatório. E começa no vestido em decote coração com as sapatilhas a condizer, seguindo para os anéis, brincos e carteira cor-de-rosa. O toque de brilho fica finalizado com eyeliner rosa e gloss, somando 522,20€.

Além destas duas opções, a Delas.pt idealizou dois looks mais desportivos, mas dentro dos mesmos temas. Confira as opções na lista abaixo.

Vestido Decote Coração, na Zara, 39,95€

T-shirt com Escudo da Barbie, na Stradivarius, 15,99€

Saia Comprida de Ganga Comprida, na Stradivarius, 25,99€

New Balance 550, na New Balance, 150€

Anéis, na Stradivarius, 7,99€

Brincos Tous Color em Prata com Quartzo Rosa, na Tous, 52€

Óculos Ecrã, na Stradivarius, 9,99€

Nyx Pro Makeup Delineador Líquido 09, na Pluricosmética, 8,06€

Dior Addict Lip Maximizer, na Sephora, 39,20€

Love Bag Simply Wallet, na Pinko, 225€

Vestido Halter de Malha Lantejoulas, na Zara, 59,95€

Top com Lantejoulas, na Zara, 29,95€

Saia Midi com Lantejoulas, na Zara, 39,95€

Jeans ZW Slim Fit Cintura Média Metalizados, na Zara, 39,95€

Sandália Tacão Tiras Pulseira, na Bershka, 27,99€

Anel Minne Tous em Prata, na Tous, 70€

Mala Pinko, no Marques Soares, 295€

Gloss de Lábios, na Sephora, 12,99€

The Little Mermaid Eyeshadow, na Kiko, 24,99€