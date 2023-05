Serena Williams e Karlie Kloss estão grávidas e revelam barrigas na Met Gala

A tenista aposentada dos courts já tinha dito que queria explorar uma nova versão de si própria e mais focada na maternidade. Agora, Serena Williams surpreende todos ao mostrar a barriga de grávida em plena passadeira vermelha da Met Gala, que teve lugar esta noite de segunda-feira, 1 de maio, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. “Fiquei tão animada quando a Anna Wintour nos convidou aos três para o Met Gala”, escreveu a atleta na rede social Instagram pouco antes de chegar ao Metropolitan Museum of Art.

Uma revelação que fez ao lado do marido Alexis Ohanian, fundador do Reddit e na noite da moda mais emblemática do ano. Recorde-se que o casal já tem uma filha, Olympia, que nasceu em setembro de 2017, e cujo parto terá ocorrido com complicações severas de quase morte sobre as quais Serena Williams falou.

Também a modelo norte-americana Karlie Kloss surpreendeu todos ao mostrar a barriga de grávida do segundo filho num vestido justo preto e com o qual compareceu na cerimónia. A manequim é mãe de Levi, de dois anos, fruto da relação com Joshua Kushner.