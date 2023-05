Séruns: 29 formas de fazer a mãe parar e cuidar dela própria

Conhecidos pelas suas propriedades de hidratação profunda, de antienvelhecimento e atenuação das rugas, os séruns são soluções que agilizam o processo de regeneração da pele do rosto, sujeito tantas agressões e que vão desde a poluição ao stress, passando pela própria passagem da idade.

Cada vez mais populares, estes produtos de beleza devem ser conjugados com os já conhecidos cremes – se pensa que eles se excluem, está enganada – para potenciar resultados.

Porém, cada vez que se aborda a eventual introdução de um novo produto na rotina de beleza chega frequentemente a pergunta: e tempo livre? Oferecer um produto de beleza bem que podia trazer também no embrulho a preocupação de proporcionar mais tempo disponível a quem recebe o presente.

No dia da Mãe, que se assinala este domingo, 7 de maio, presentear a progenitora com cuidados de beleza é sempre uma ideia válida, mas é importante colaborar para que ela encontre um tempo extra para cuidar de si própria, sobretudo num país como Portugal, em que as mulheres são responsáveis por cumprir trabalho não pago em mais de metade do tempo que estão acordadas.

Segundo estudo de 2019, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, elas ocupavam cerca de seis horas do seu tempo – estando ou não empregadas – entre tarefas de limpeza da casa, lavandaria, compras de supermercado e cuidados com os filhos. Para começar a encurtar esta longa meta, nada como colaborar ativamente na divisão de tarefas e oferecer ‘tempo’ às mães.

Abeille Royale Serum Double R, Guerlain, 142€

Renergie triple sérum, da Lâncome, na Douglas, 104.25€

Anew Power Serum, da Avon, na Notino, 30€

Biology Sérum Hyalu, A-Derma, 30 ml, 25.34€

Capture Totale Le Sérum Dior, na Sephora, 124.99€

Double Serum Light Texture, Clarins, PVP, 129,01€

Diamond sérum, Eisenberg, na Perfumes & Companhia, 253.50€

Age Proteom, Esthederm, PVP 95€

Beauty Roar Radiant Face Serum, Kiko, 12.99€

Even Better Clinical Serum, Clinique, no El Corte Inglés, 49.50€

FOREO Serum, na Douglas, 45.43€

Flavo C-Forte, Isdin, PVPR 26,80€

Sérum Anti-Manchas Niacinamide, Fenty Skin, na Sephora 38.99€

Sérum anti-idade Retinol boost, da Neutrogena, 35.89€

Sérum Calmante Sensibio, da Bioderma, na Wells 33.90€

Sérum anti rugas gold, Cien, no Lidl

Sérum Facial Preenche Tudo Skin.q, Quem Disse, Berenice, 20€

Serum Herbal Hydrating, Mario Badescu, na Douglas, 25.40€

Sérum Hidratante Anti-Idade Advanced Night Repair, Estée Lauder, no El Corte Inglés, 172.70€

Sérum Hydrance Intense da Avène, na Farmacia.pt, 22.61€

Sérum Infinite Luminosity Brilliance, NovAge, Oriflame, 42.90€

Sérum Ultra Hidratação Glow By Soft&Co, na Auchan. 5.99€

Serum concentrado antimanchas o poder da uva, D.Vine, 29.06€

Serumizer skin balancing Hydration Serum Hyper Real, MAC, na Perfumes & Companhia, 70€

Seslash sérum ativador de pestanas e sobrancelhas, Sesderma, 32.95€

Super sérum, da Nuxe, PVP 97.50€

Eau thermale serum booster HA, Uriage, PVP 23.90€

LiftActiv Retinol Specialis, Vichy, PVP 41.30€

Vitamin C Concentrate Serum, Freshly Cosmetics, 35.95€