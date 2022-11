Sete alimentos, preparados e bebidas que devem ficar bem longe do congelador

O desperdício alimentar é uma das grandes preocupações da atualidade, porém, a vontade de economizar, congelando todos os alimentos que tem em casa, pode não ser sempre benéfico. Há sete alimentos, bebidas e preparados que não podem mesmo ser guardados no frio.

Veja a lista de comidas que não foram feitas para ficarem armazenadas no frio do congelador. Se for de férias, o melhor é encontrar outras soluções que não passem por este tipo de armazenamento.

Ovos

O ovo é um alimento bastante versátil e muito utilizado na culinária. No entanto, deve evitar comprar este ingrediente em grandes quantidades, pois não deve ser congelado cru e inteiro. Quando colocado em temperaturas gélidas, o ovo tem tendência para expandir o que fará a com que a sua casca acabe por rachar.

Carne descongelada

Não tem mal comprar a carne e congelar ao chegar a casa para conservar por mais tempo, o que não deve fazer é voltar a congelar este alimento depois de descongelado à temperatura ambiente. Tal irá degradar a sua textura. No entanto, se esta for descongelada no frigorífico pode voltar a ser congelada de forma segura.

Pratos em creme

Quem nunca fez uma panela de sopa de creme de legumes ou parecido e congelou para durar a semana toda? Pois bem, fique a saber que pratos com uma base de creme não devem ser congelados, pois desta forma a sua textura fica alterada e coagulada o que irá alterar o seu sabor. No entanto, continuam seguros para consumo.

Iogurtes

Não só o iogurte como outros produtos lácteos devem ficar longe do seu congelador já que ficam com grumos e a textura alterada.

Vinho

Se gosta de beber um copo de vinho, seja à refeição ou socialmente, deve evitar congelar esta bebida. Está à vontade para a colocar no frigorífico até porque, depois de aberta e devidamente fechada, consegue-se conservar por dias no frio. Contudo, as regras não se aplicam ao congelador. Se o decidiu fazer, lembre-se que, ao descongelar, só o deve usar para cozinhar, pois as temperaturas adversas do congelador irão fazer com que o vinho perca grande parte das suas características.

Massa totalmente cozida

Congelar uma massa totalmente cozida não é, regra geral, uma boa opção, pois como é um alimento rico em amido não pode suportar o calor necessário para voltar a ser servida. O resultado? Massa mole e sem nenhuma semelhança ao prato original.

Saladas verdes

Uma salada verde não tem uma longa esperança média de vida no frigorífico e ainda menos no congelador. A quantidade de humidade presente nestes alimentos é demasiada alta para suportar temperaturas baixas. Logo, irão murchar com rapidez.