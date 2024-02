Seis cidades europeias para uma escapadinha em família

Entre 23 de março e 4 de abril, as crianças que frequentam o ensino obrigatório estarão em casa. Entreter os mais novos pode ser uma tarefa desafiadora, principalmente por um longo período de tempo.

Mas se há uma coisa que agrada a miúdos e graúdos é viajar. Prepare as malas e aproveite para conhecer uma destas sete cidades.

Madrid

De carro, de comboio ou de avião, Madrid é uma cidade de fácil acesso. Além de contar com largas avenidas, há vários espaços verdes, como o Parque do Retiro, onde os mais novos podem ser livres à vontade.

As famílias podem ainda visitar o Parque Warner, onde as montanhas-russas e os divertimentos temáticos levam as crianças ao delírio. O preço da entrada varia consoante a época do ano.

Barcelona

Na capital da Catalunha, é possível encontrar atrações como o Parque Güell, a Casa Batló e a Fonte Mágica de Montjuic. Para as crianças, a melhor atração de todas é o Parque PortAventura. O complexo conta com um parque aquático e a Ferrari Land, zona temática da Ferrari onde a palavra de ordem é adrenalina.

O preço varia consoante a época do ano. As entradas para o parque aquático e a Ferrari Land são à parte.

Paris

A capital francesa é uma excelente opção para famílias. Além de contar com atrações como a Torre Eiffel, o Museu do Louvre e os Campos Elísios, tem também o parque de diversões mais visitado da Europa – a Disneyland Paris.

Os bilhetes podem ser comprados no site oficial e o preço varia consoante os parques que os visitantes pretendem conhecer.

Estrasburgo

Localizada perto da fronteira alemã, a cidade de Estrasburgo é um verdadeiro quadro. A região mistura influências alemãs e francesas, o destaque vai para a Catedral de Notre-Dame que, com um estilo gótico, encanta os turistas.

Viajar para Estrasburgo com crianças é uma excelente ideia, uma vez que fica apenas a 60 quilómetros (uma hora de carro e uma hora e meia de transportes) do Europa Park. Construído em 1975, este parque é o segundo mais visitado da Europa. Os bilhetes custam cerca de 60 euros, mas as crianças até aos três anos não pagam.

Londres

Londres é uma cidade onde a magia está por todos os cantos, principalmente para os amantes de filmes ou séries.

É na capital britânica que podem ser visitados os Estúdios Warner Bros do Harry Potter, mas, além dessa atração, existe também a London Eye, a roda gigante mais famosa do mundo, e espaços verdes, onde os protagonistas são os esquilos.

Os animais passeiam livremente no St. James Park, junto do Palácio de Buckingham, e as crianças podem alimentá-los.

Viena

Viena é uma cidade carregada de monumentos encantadores, mas sabia que é na Áustria o parque de diversões mais antigo do mundo? O Parque Prater fica a poucos minutos do centro de Viena e os bilhetes variam entre 3 e 6 euros.

Entre 15 de março a 31 de outubro, as atrações abrem às dez da manhã e só fecham à uma da madrugada, por isso pode ser um dia inteiro de diversão.