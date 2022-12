Sete passos para que o ‘blush’ a ajude a ter uma aparência mais jovem

Que a maquilhagem é um bom aliado na hora de fintar a idade e que os truques certos fazem milagres e transformam a imagem, ambas são já certezas para todos.

Para que estes produtos possam cumprir o seu propósito de forma correta e sem erro é necessário saber aplicá-los de forma certeira. Afinal, um simples blush pode tirar anos à sua aparência.

Em primeiro lugar, tem de preparar a sua pele antes de aplicar o blush, ou seja, depois de lavar o rosto deve hidratá-lo com um creme ou sérum. Desta forma, a sua tez irá absorver melhor os produtos que irão permanecer na sua pele por mais tempo.

De seguida, faça uma massagem com um rolo de jade ou quartzo que beneficia a absorção dos cremes e estimula a circulação sanguínea. Não se esqueça de aplicar também um protetor solar para evitar um envelhecimento precoce da pele.

Depois tem de escolher a consistência ideal do blush, pó, creme, mousse ou barra, as opções são várias e, por isso, deve escolher a que melhor se adapta à sua pele e ao seu rosto. Tendo em conta que uma das características de uma pele jovem é a luminosidade o blush em mousse, creme ou bastão serão as melhores apostas.

Outro aspeto a ter em conta é a tonalidade do produto. Se quer ter um aspeto mais jovem opte por tons quentes com um toque de cor-de-rosa ou pêssego.

Para uma aplicação se falhas deve colocar o blush um pouco acima das maçãs do rosto e em direção as têmporas para um efeito de lifting.

Para finalizar aplique um iluminador no centro das maças do rosto e esbata-o em direção às têmporas para aumentar o efeito de lifting.