Sete temas tabu e a evitar depois das relações sexuais

Se existem sete hábitos que deve mesmo ter depois de fazer sexo, também há sete tópicos de conversa proibidos depois de uma sessão de amor. Até porque se fica muito mais vulnerável antes e depois das relações sexuais, afirma a terapeuta sexual Eliza Boquin à Cosmopolitan.

Eliza Boquin, terapeuta sexual e de relações, afirmou àquela revista feminina que nunca somos “tão vulneráveis como quando fazemos sexo, seja imediatamente antes ou depois“, por isso, evitar alguns tópicos de conversa é também evitar “que o parceiro ou parceira se feche emocionalmente ou dê respostas menos sinceras“, afirma a especialista.

E quando falamos em tópicos ‘tabu’ depois das relações sexuais, não nos referimos apenas a relações duradouras. Sejam elas de “amigos coloridos” – prática cada vez mais comum na geração millennials – ou de longa data, estes são os temas que deve afastar da conversa depois de um encontro escaldante.

Veja abaixo as sete conversas que não deve mesmo ter depois de uma relação sexual.

Não critique a performance da outra pessoa. A menos, claro, que seja de forma genuína e para ajudar. Caso contrário, pode interferir na intimidade.

Não fale mal do corpo da outra pessoa. Acredite, no momento pós-sexo não é muito agradável dizer à outra pessoa que deveria voltar para o ginásio.

Não fale sobre tópicos que saiba que podem originar conflitos. Seja sobre a mãe, o futuro, a casa… se são assuntos sensíveis, não os aborde após o sexo.

Não discuta sobre experiências sexuais passadas. Ninguém vai gostar de ouvir como foram as suas experiências anteriores depois de ter feito sexo consigo.

Não use o momento pós-sexo para fazer com que a outra pessoa concorde com algo com que já haviam discordado. Isto pode fazer com que a outra pessoa se sinta manipulada e pressionada.

Não pergunte ao seu parceiro/a onde e como aprendeu a fazer alguma coisa – porque esta questão vai levantar outras maiores, nomeadamente relembrar assuntos de ex-relações.

Não fale sobre o futuro da relação caso pense que sexo significa compromisso. É que, nos dias que correm, sexo nem sempre significa compromisso.