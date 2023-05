Shakira: “Chega a um momento em que as mulheres não dependem mais de ninguém”

No discurso de agradecimento após ter recebido o prémio mulher do ano Billboard, no sábado, 6 de maio, em Miami, nos Estados Unidos da América, Shakira voltou a falar da sua história pessoal.

Num testemunho proferido na gala dos prémios das Mulheres Latinas na Música, a artista abordou indiretamente a traição e divórcio do marido, o futebolista Gerard Piqué, naquilo que considerou ser “o ano da mudança mais sísmica da vida”. “Senti mais do que nunca e de forma muito pessoal o que é ser mulher. E o que isso significa”, afirmou.

Diante de duas mil pessoas, e num discurso marcado pela emoção e entendido pela honestidade, Shakira falou também sobre a importância e o poder de as mulheres se reencontrarem em si mesmas. “Chega a um momento na vida de todas as mulheres em que elas não dependem mais de ninguém para se amarem ou se aceitarem como são”, afirmou, considerando que “a busca do outro é substituída pela busca de si mesma quando o desejo de se ser perfeito é substituído pelo desejo de se ser autêntico e quando encontrar alguém que é fiel é menos importante do que se ser fiel a si própria”.

A cantora colombiana, que dedicou o prémio à mãe, revelou que se tinha reencontrado através da música, fazendo eco do que afirmara antes quando alegou que o tema que escreveu sobre a traição – um êxito mundial em 48 horas – a ajudou a superar a traição de Gerard Piqué com Clara Chía, e que fez correr tanta tinta.

Agora, de volta ao palco dos prémios Billboard, Shakira fez balanço de quase um ano que quase passou sobre a separação do futebolista do Barcelona. “Tem sido um ano em que percebi que as mulheres são muito mais fortes do que pensam. Mais corajosas do que pensam. Acho que também somos mais independentes do que fomos ensinadas a ser. Quantas mulheres já não procuraram a atenção, o carinho ou a aprovação do outro e se esqueceram de si mesmas. Já aconteceu comigo”, descreveu.