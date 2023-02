Shakira de esfregona na mão e saltos altos manda novo recado ao ex

A arista de 46 anos partilhou um vídeo no Instagram e no TikTok no qual se mostra de esfregona na mão e saltos altos a cantar o novo tema Kill Bill da cantora Sza.

“Talvez eu mate o meu ‘ex’, não é a melhor ideia. A nova namorada dele é a próxima. Como vim aqui parar? Talvez eu mate o meu ‘ex’, mas ainda o amo. Prefiro estar na cadeia do que sozinha”, pode ouvir-se num dos versos da música.

Recorde-se que Shakira e Piqué terminaram oficialmente o relacionamento em junho de 2022, altura em que o ex-jogador de futebol terá alegadamente traído a colombiana com a atual namorada, Clara Chía.

Recorde-se que há cerca de um mês, a artista lançou um tema em parceria com o produtor Bizarrap, no qual deixou “farpas” ao ex-companheiro, Gerard Piqué.

Depois de ter sido alegadamente traída e ter colocado um ponto final na relação com o futebolista espanhol, a cantora colombiana lançou uma música com várias indiretas para o ex-companheiro e a atual namorada do atleta, Clara Chía.

A canção disponibilizada alcançou um grande sucesso a nível mundial e a intérprete mostrou-se surpreendida. “O que para mim era uma catarse e um desabafo nunca pensei chegar direto ao número um do mundo aos meus 45 anos e em espanhol”, comentou após a divulgação do tema.