Shakira poderia pagar as dívidas ao fisco espanhol com os lucros da nova canção

Shakira está a ser acusada de ter fugido ao fisco pela Autoridade Tributária espanhola, tendo que pagar uma dívida. Se quisesse, a cantora poderia saldar os valores com os lucros do novo tema em que ironiza com o ex-marido, Piqué.

A entidade está a exigir à artista colombiana cerca de 24 milhões euros de uma multa por uma alegada fraude correspondente a 14,5 milhões de euros.

Este valor poderia ser pago com os lucros que o novo tema da cantora colombiana gerou: recorde-se que “Music Sessions” ironiza com o ex-marido, Piqué.

O site La Razon falou com o especialista Xavi Esquerigüela, da Ads’n Roll, que explicou que é difícil de especificar os valores que um tema ganha com o Youtube e Spotify devido às variáveis.

Um exemplo do alcance: com 70 milhões de visualizações no Spotify pode somar até dois milhões de euros, porque a plataforma paga entre três e cinco cêntimos por “stream”.

Já o vídeo no Youtube, com 70 milhões de visualizações, lucraria para a cantora cerca 490 mil euros.

Existem também empresas que publicam os anúncios nos vídeos e com isso a artista também pode faturar mais. É que cada empresa paga um cêntimo por cada segundo, desde que esteja no mínimo 25 segundos com a publicidade ativa no ecrã.

“Há anunciantes que pagam milhões para colocar os anúncios”, explicou Esquerigüela ao site, referindo que os valores também dependem da época do ano.

Shakira encontra-se em tribunal a lutar contra a Autoridade Tributária espanhola, depois de ter recusado um acordo. A cantora deu início à sua defesa na acusação de seis alegados crimes fiscais.

A cantora, através dos seus representantes legais, relata que a acusação sustenta as provas da sua ausência ou presença no território espanhol com recurso a datas de consultas e de resultados de análises, o que configura uma violação do direito à privacidade.