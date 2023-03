Sharon Stone perdeu a custódia do filho por descruzar as pernas em ‘Instinto Fatal’

“As pessoas andam completamente nuas na TV agora. Na época [em 2004, 12 anos depois do lançamento do filme], podemos ter visto um simulacro de nudez da minha parte por um dezasseis avos de segundo e perdi a guarda do meu filho”, revelou Sharon Stone.

Em entrevista ao podcast Table for Two with Bruce Rozzi, a atriz revelou ter sido vítima da atitude machista de um juiz do Tribunal de Família norte-americano que deliberou retirar-lhe a custódia do filho Roan, então com quatro anos, sustentando a decisão no breve e mundialmente conhecido cruzar de pernas que fez no thriller erótico Instinto Fatal e na pele de Catherine Tramell.

Na mesma conversa, Stone revelou mesmo que o juiz perguntou ao filho: “Sabe que a sua mãe faz filmes de sexo?” Uma decisão da qual revela nunca ter recuperado e que teve repercussões na sua saúde física, com problemas cardíacos.

Há dois anos e a propósito das suas memórias, Stone, atualmente com 65 anos, escreveu que foi “castigada por mudar regras sobre a forma como as mulheres eram vistas”. Agora, revela os detalhes dessa mesma punição. Roan foi adotado em 2000 e dois anos depois de se ter casado com o jornalista de investigação Phil Bronstein. Quatro anos depois via-lhe retirada a custódia por um filme estreado 12 anos antes.

Para lá de Roan, com 22 anos, Sharon Stone tem mais dois filhos adotivos: Laird Vonne, de 17, e Kelly, de 16.