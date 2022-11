Sherine Abdel Wahab, a Britney Spears egípcia que está a gerar preocupação

Natural do Egito, é cantora pop e tem percurso marcado pelo êxito. Mas não tem sido isso que tem valido o título de Britney Spears egípcia a Sherine Abdel Wahab, de 42 anos. A artista tem a tutela da sua vida na mão de familiares, tal como aconteceu a Britney Spears (custódia de que se libertou recentemente).

A estrela do pop árabe é capa frequente dos jornais quer tenha sido pelo seu casamento, depois pelo divórcio do cantor egípcio Hossam Habib, pelo processo de desintoxicação, pela sentença a seis meses de prisão por brincar em palco sobre a qualidade da água do Nilo, e a absolvição.

Desta vez, o irmão da cantora, Mohammed Abdel Wahab, anunciou em outubro que a forçou a iniciar um programa de desintoxicação, detendo a tutela sobre Sherine. Uma história que é vista como o caso do pai de Britney Spears, que a manteve sob tutela durante anos devido a problemas de saúde.

Em janeiro, Sherine apareceu nos Emirados Árabes Unidos com a cabeça rapada, assim como Spears em 2007. “Aceitem-me assim”, pediu ela ao um público. Desde esse momento que a cantora ficou sob a alçada da família, segundo acusou o blogger Mahmoud Salem na rede social Facebook.

Porém, a própria cantora parece negar o alegado ‘rapto’ da família, tendo o advogado retirado a denúncia que apresentou contra a família em meados de outubro. “Os relatórios médicos dizem que a hospitalização foi necessária”, afirmou o causídico Yasser Qantouch em entrevista televisiva.

Uma denúncia que já atravessou as fronteiras do país e já se estendeu a outros países como Marrocos, Iémen, Bahrein e Sudão, trazendo atrás de si o tema dos direitos das mulheres. No Egito, segundo as autoridades, em 2015 quase oito milhões de mulheres sofreram violência por parte do marido, um familiar ou um estranho em local público.

”Com talento incomum, ela levantou a tocha das grandes vozes do mundo árabe”, como Oum Kalsoum, Warda e Fairouz, disse à AFP o porta-voz do sindicato dos músicos egípcios, Tareq Mortada. “Sherine Abdel Wahab é uma vítima de seu sucesso, muitas pessoas invejam-na”, afirmou.

Ascensão e… guerra de família

O primeiro álbum de Sherine Abdel Wahab, em 2002, Free Mix 3, produzido em colaboração com o cantor Tamer Hosni, vendeu mais de 20 milhões de exemplares. No percurso da estrela estão sete álbuns, um filme, uma série de televisão e o papel de jurada na versão árabe do programa televisvo de caça-talentos The Voice.

Agora, diante de uma desintoxicação, ningém avança qual a dependência da cantora, mas a família cruza acusações sem nunca revelar detalhes sobre o estado de saúde de artista egípcia. De um lado, a família Abdel Wahab afirma que o ex-marido de Sherine é violento e que se quer aproveitar do dinheiro e fama da superestrela. Ele nega as acusações: “Nunca fui violento com nenhuma mulher (…) Não usei um centavo de Sherine.” Mohammed, o irmão da cantora, diz que a “irmã está em completa perdição (…) A minha mãe pediu-me: ‘Imploro-te, salva-a do vício’”.