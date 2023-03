25 sabrinas em todas as formas e feitios para usar na primavera

As sabrinas – também conhecidas como bailarinas – tiveram origem no ballet clássico pelo seu formato. Se quiser aproveitar para dar uma caminhada nos dias quentes que se aproximam, mas não lhe apetecer usar ténis, pode optar pelas sabrinas que lhe oferecem conforto em igual proporção. E têm uma maior vantagem: deixam o peito do pé descoberto, para que possa apanhar algum sol nesta zona do corpo.

Embora as clássicas – rasas de ponta redonda e laço à frente – estejam sempre nas tendências, cada vez existem mais formas de usar estes sapatos: com calcanhares abertos, atilhos e saltos com cunha discretos, pele metalizada e sintética, com tiras e adornos e até em tecido de cetim.

Consulte abaixo a seleção de 25 sabrinas em todas as formas e feitios feita pela Delas.pt que pode usar para abraçar com elegância o tempo primaveril.

Sabrinas de couro envernizado, My Theresa, 690€

Sabrinas efeito verniz, MO, 15.99€

Sabrina de tacão de pele craquelada, Massimo Dutti, 89.95€

Sabrinas rasa com laço, Mary Paz, antes 9.99€ agora 7€

Sabrinas de pele metalizada, Mango, 49.99€

Sabrinas de calcanhar aberto, H&M, 17.99€

Sabrinas, H&M, 19.99€

Mocassim de acabamento de pelos, Farfetch, 4.191€

Sabrina, Deichmann, 24.99€

Sabrina com cunha, Deichmann, 24.99€

Sabrina, Aldo, 89.95€

Sabrinas rasas com laço, Mary Paz, antes 9.99€ agora 7€

Mocassim com fivela e salto, Farfetch, 3.054€

Sabrina, Butterfly Twists, 69.95€

Sabrinas mules adornos, Zara, 39.95€

Sabrinas de camurça com flor metálica, Zara, 59.95€

Sabrinas com tiras e tachas, Stradivarius, 29.99€

Sabria em cetim, Seaside, 19.99€

Sabrina de forma quadrada com aplicação cristal, Seaside, 14.99€

Sabrinas imitação pele contraste biqueira, Primark, 9€

Sabrinas atadas com laço, Parfois, 19.99€

Sabrinas com laço, Parfois, 19.99€

Sabrinas de pele sintética, Net-a-porter, 490€

Sabrinas de cetim enfeitadas com chips, My theresa, antes 890€ agora 623€

Sabrinas, Asos, antes 43.99€ agora 30.79€