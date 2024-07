Simone Biles leva Taylor Swift ao tapete a caminho dos Jogos Olímpicos de Paris

Imprevista, mas absolutamente promissora esta dupla. A multimedalhada atleta olímpica Simone Biles juntou forças à multimilionária cantora e compositora norte-americana Taylor Swift e, juntas, podem muito bem ir ao tapete dos Jogos Olímpicos de Paris, que arrancam a 26 de julho e se estendem até 11 de agosto, em França.

No final da semana, Biles apresentou-se na prova de chão a solo ao som da música Ready for it [Preparada, em tradução literal], do álbum Reputation, de Taylor Swift. E, mantendo-se fiel ao seu percurso a atleta olímpica, sete vezes medalhada, apresentou algumas das manobras mais difíceis a partir de Minneapolis.

Taylor Swift não demorou a reagir às imagens partilhadas na rede social X (antigo Twitter) e a aplaudir Biles: “Já vi tantas vezes e ainda não estou preparada. Ela está pronta para isso👏👏👏🥇🇺🇸❤️”, elogiou.

Na manhã de domingo, 30 de junho, e após dias de treinos e provas, Biles liderava a classificação geral com uma pontuação de 58.900. Recorde-se que a atleta voltou às provas em agosto do ano passado – e com ouro – depois de se ter retirado da maioria das provas dos Jogos Olímpicos de 2021 no Japão por razões de saúde mental e segurança.

Já Taylor Swift prossegue pelo mundo fora com a tournée multimilionária e que termina a sua viagem pela Europa a 17 de agosto, em Londres.