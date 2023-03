Site de Susana Torres em baixo após polémica com o futebolista Éder

Na sequência da troca de acusações de Susana Torres com o futebolista Éder Lopes, o site deixou de estar acessível ao público.

Ao abrir a página oficial, pode ler-se: “Olá, estamos a atualizar o nosso website!”, sendo os clientes direcionados para o endereço de e-mail. Para apurar o que aconteceu com o website, o Delas.pt contactou o consultório da coach de Alta Performance para confirmar as razões da suspensão e a resposta foi de desconhecimento. “Não tenho nenhuma declaração a fazer”, afirmou a funcionária do espaço.

Sabe-se apenas que na sexta-feira passada, a 24 de março, ainda constavam no website algumas referências ao Europeu de Futebol de 2016.