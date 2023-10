‘Soap brows’: O truque para as sobrancelhas rebeldes e bonitas e a partir de 3 euros

Sobrancelhas arrepiadas? Sim, são a grande tendência. As soap brows têm dado que falar nos últimos tempos, talvez por serem completamente diferentes de tudo o que já existiu. Se há uns tempos, as mulheres queriam as sobrancelhas sempre arranjadas, com um design sofisticado e simples, agora a tendência é as sobrancelhas serem rebeldes.

Famosas como a Dua Lipa e a Kendall Jenner já se renderam a esta técnica de beleza. Como conseguir o efeito de sobrancelhas despenteadas? Fácil. Com um pente de sobrancelhas, puxe o pelo para cima, de forma a criar o efeito arrepiado, e depois é só fixar com um gel de sobrancelhas ou, até mesmo, um sabonete de glicerina.

Para ajudar, a Delas.pt reuniu algumas sugestões de gel de sobrancelhas que vão ajudar a criar o look soap brows. O melhor de tudo? Há opções para todos os gostos, a preços para todas carteiras.

Conjunto Sabonete Definição Sobrancelhas, na Wells, 3,77€

L’Oréal Brown Artist Plump, na Pluricosmética, antes 8,99€ depois 6,29€

24-HR Brow Setter, Benefit, na Sephora, 31,99€

Inglot Brow Shaping, na Douglas, antes 19,95€ depois 14,96€

Sisley Photo Sourcils, na Douglas, antes 50,75€ depois 38,06€

Essence Gel Fixador de Sobrancelhas, na Wells, 3,23€

NYX Professional Make Up Gel, na Primor, 7,95€

Perfect Volumising Eyebrow Gel, na Freshly Cosmetics, 15,95€

Máscara Fixadora de Sobrancelhas, na Kiko, 9,99€