Sobretudos e acolchoados para abraçar as manhãs e noites geladas e a partir de 12 euros

Apesar do sol morno de inverno, as manhãs e as noites estão a arrefecer de forma dramática em todo o território nacional e a pedir casacos bem quentes para enfrentar o frio da época que vem para ficar por uns dias, talvez mesmo semanas.

Usando e abusando o inverno e sem medo dele – bem pelo contrário -, veja como pode aproveitar os saldos a seu favor para poder comprar uma peça de roupa mais quente e que dure no tempo.

Desde os clássicos, e por isso intemporais, aos cortes e tonalidades mais irreverentes, as propostas que, em alguns casos, chegam a atingir os 50% de desconto chegam com associações peculiares: kimonos almofadados, cortes curtos e longos, verdes, roxos, brancos a somarem aos castanhos e aos negros. Sugestões que também incluem capuzes e pelo.

Conheça a nossa seleção a partir dos 12 euros:

Anoraque acolchoado bolsos, na Mango, antes 39.99€ agora 29.99€

Blusão acolchoado com efeito pele, na Stradivarius, antes 27.59€ agora 19.99€

Blusão acolchoado com flores, na Zara, antes 39.95€ agora 25.99€

Bouclé cardigan with hood recycled, na C&A, antes 45.99€ agora 24.99€

Casaco Acolchoado Fino, rosa, na MO, antes 19.99€ agora 12€

Casaco acolchoado forma de ‘cebol’ na Primark, 28€

Casaco camiseiro acolchoado, na H&M, antes 49.99€ agora 29.99€

Casaco comprido com cinto, na Primark, 42€

Casaco de pelo reversível, na Salsa, antes 189€ agora 113.40€

Casaco mistura de lã, na H&M, 149€

Casaco oversize com lã, Zara, antes 139€ agora 79.99€

Parka com Capuz, azul escuro, na Mo, antes 39.99€ agora 30€

Quilted coat with hood recycled, na C&A, antes 89.99€ agora 59.99€

Kimono acolchoado de pele Studio, na Massimo Dutti, antes 399€ agora 229€

Sobretudo com cinto, na Stradivarius, antes 69.99€ agora 49.99€

Sobretudo comprido em sherpa, na Kiabi, antes 45€ agora 12€

Sobretudo de inverno ‘Jutta’ edited, na About You, 149€

Sobretudo meia-estação ‘Inken’, Katy Perry na About You, antes 195€ agora 129€

Sobretudo mistura de lã com bolsos, na Massimo Dutti, antes 299€ agora 179€

Sobretudo oversize de tecido com efeito de pelo, na Mango, antes 119.99€ agora 99.99€