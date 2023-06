Soft Girl. Saiba tudo sobre a tendência e agarre-a a partir de 3.99€

A tendência Soft Girl surgiu após a popularidade do K-Pop, género musical original da Coreia do Sul do qual fazem parte as bandas BTS e Blackpink, porém as redes sociais foram as verdadeiras impulsionadoras desta estética.

A tendência caracteriza-se por peças em tons pastel, maquilhagem iluminada, com bastante blush, e cabelos coloridos.

Nas unhas, as novas it girls do momento costumam utilizar decorações coloridas, como desenhos de flores, corações, entre outros.

A Delas.pt reuniu algumas peças para arrasar na tendência Soft Girl e a melhor parte é que todas estão em saldos. Confira na lista abaixo.

T-shirt Sem Mangas, na Bershka, antes 5,99€ depois 3,99€

T-shirt Franzido Lateral, na Zara, antes 12,95€ depois 7,99€ Camisa Oversize, na H&M, antes 24,99€ depois 14,99€

Blusão Cropped Nylon, na Bershka, antes 12,99€ depois 9,99€

Blusão Biker Cropped, na Stradivarius, antes 39,99€ depois 29,99€

Blazer com Linho, na Bershka, antes 39,99€ depois 19,99€

Sweater de Malha, na Stradivarius, antes 29,99€ depois 9,99€

Parachute de Popelina, na Stradivarius, antes 29,99€ depois 12,99€

Calças Cargo Sarja, na Bershka, antes 39,99€ depois 19,99€

€Wide Low Waist Jeans, na H&M, antes 29,99€ depois 14,99€