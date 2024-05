Uma dúzia de soluções para preparar o pesçoco e o decote antes de aplicar protetor

Nem sempre valorizadas, estas áreas do corpo acabam por ficar, muitas vezes, arredadas das rotinas e dos cuidados diários, muitos deles tão básicos e necessários como a hidratação. Na verdade, a preocupação tende a emergir quando as temperaturas pedem roupas mais reduzidas e decotadas.

Apesar de o sol quente ter já aparecido, mas estar agora ausente, esta é uma altura ideal para olhar para a zona do pescoço e do decote – zonas onde a pele é muito fina e, com a idade, tendem a ficar propensos ao ressecamento, flacidez e algumas manchas – e prepará-la para o verão, com a hidratação correta e a pele fortalecida para receber os protetores solares e superar as agressões típicas do verão: sol, sal e cloro.

Veja abaixo algumas opções e deixe de adiar este cuidado:

