Acabou-se o croquete. Sónia Tavares ameaça ir para tribunal a quem não pedir autorização

Uma semana depois de ter revelado nas redes sociais que tinha sido expulsa da área VIP do Rock in Rio por ter comido numa zona em que, apesar de estar a trabalhar, não estava autorizada, multiplicaram-se as campanhas de marketing, de promoção de produtos, publicidades e memes na internet.

Agora, da mesma forma que Sónia Tavares tornou público este momento que causou polémica e levou os responsáveis do festival a pedirem-lhe desculpa – alegando “excesso de rigor” – , a cantora quer por termo à polémica e ao aproveitamento de imagem que tem havido em torno desta situação.

Este domingo, 23 de junho, regressa à sua conta de Instagram e deixa claro que “se houver mais alguma campanha de marketing ou publicidade a produtos e serviços à conta da sua imagem, sem autorização prévia, começa a avançar com processos judiciais”, escreveu a vocalista dos The Gift. “O croquete já tem ranço”, acrescenta, recomendando que, “se a criatividade é escassa, vejam mais filmes, vão a museus, ouçam boa música”.