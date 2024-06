Sónia Tavares: da SIC para regresso à RTP1, em ‘The Voice’

O The Voice Portugal vai estar de volta à antena da RTP1 e traz um novo mentor: Nininho Vaz Maia, que sucede a António Zambujo.

Com o cantor que tem conquistado êxito com a remistura do pop e tradição cigana estarão Fernando Daniel, Sara Correia e a Sónia Tavares, que no fim de semana passado esteve a trabalhar para a SIC no Rock in Rio e num momento que deu polémica por ter sido expulsa da área VIP por ter comido enquanto trabalhava.

Ainda sem data de estreia anunciada, o formato habitualmente conduzido por Catarina Furtado e Vasco Palmeirim deverá ir para o ar “depois do verão”, refere o comunicado enviado pela estação pública.