Sónia Tavares: “É me diagnosticada uma depressão profunda há muitos anos”

Sónia Tavares assumiu a luta contra a depressão numa conversa com Manuel Luís Goucha durante o programa Goucha, da TVI, na segunda-feira, 9 de janeiro. Em entrevista, a vocalista da banda The Gift revelou que tem vindo a sofrer de uma depressão profunda desde há “muitos anos”. “Sofro de depressão. É me diagnosticada uma depressão profunda há muitos anos. Não tenho nada a esconder”, detalhou.

A cantora diz não conseguir precisar o que terá despertado esta condição de saúde, uma vez que também foi diagnosticada com fibromialgia, uma doença sobre a qual tem falado e alertado, tendo inclusivamente escrito sobre isso mesmo no Delas.pt, numa crónica em 2018 e que pode reler aqui. A artista adiantou que vive todos os dias com dores.

“Encontrando uma série de carências que havia e tudo potenciado pela fibromialgia, conseguimos regular minimamente a dor e o cansaço com a medicação”, revelou Sónia Tavares.

A terapia tem sido, por isso, uma das soluções encontradas. “A terapia é o conselho que preciso de uma pessoa que não conheço de lado de nenhum e muitos desses conselhos fazem sentido”, rematou.