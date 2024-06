Sónia Tavares revela que foi expulsa da área VIP do Rock in Rio por comer

“Estava a fazer a emissão do Rock in Rio a convite da SIC, acompanhando tudo o que se passava no festival, uma vez que eu já lá tinha tocado em 2012. Ninguém me tinha avisado: ‘Sónia, não podes comer nada na zona VIP, onde estás a trabalhar.’”, começou por explicar Sónia Tavares, num vídeo que publicou nas redes sociais na noite de domingo, 16 de junho. Revelou que, após o segundo direto, foi comer “um bocadinho de salada russa e beber uma imperialzinha”. “Pedi ao segurança que me deixasse ir fumar lá fora. E o senhor me disse: ‘a menina não pode beber aqui’. Uma rapariga disse-me: ‘você não pode comer nem beber’”, revelou.

Num vídeo no qual conta ao detalhe o que lhe sucedeu numa zona em que a imprensa a trabalho está impedida de comer, a intérprete contou que a “agarraram” e expulsaram” como se tivesse “roubado alguém”. Já vivi muita coisa mas nunca me tinham tratado tão mal”, remata a artista. Até ao momento, a organizaç\ao do Rock In Rio ainda não reagiu ao comunicado da cantora.