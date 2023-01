Soutien será a nova camisola?

Revelar partes do corpo já é uma constante no panorama atual da moda. Mas se acha que o soutien ainda é só uma simples peça de roupa íntima está muito enganada.

Esta peça de roupa tornou-se numa parte integrantes de alguns outfits e já é usado sob um blazer, por exemplo.

O soutien já começou a dominar alguns looks com versões mais trabalhadas e estilizadas. Se antigamente era algo a esconder agora é um ícone de moda ultra sexy.

São várias as celebridades que já se mostraram com este look tanto nas passadeiras vermelhas como nas suas páginas nas redes sociais.

Desta forma as novas gerações mostram não ter medo de mostrar pele e abraçar alguns looks mais sexys e provantes. Desde cropeds a bralettes são várias as opções em que pode apostar.