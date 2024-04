Spice Girls cantaram karaoke e dançaram. David Beckham gravou tudo

A antiga cantora, manequim e agora empresária e designer de moda fez 50 anos e a festa foi de arromba. Entre os convidados de Victoria Beckham estavam, claro, as suas antigas companheiras da mais emblemática girls band do mundo: as Spice Girls.

E como numa festa de aniversário não podem faltar os hits de outros tempos, o tema Stop figurou na lista de karaoke.

O eterno ‘reencontro’ das Spice Girls aconteceu na celebração e foi David Beckham quem fez e partilhou o vídeo do quinteto a dançar e a cantar, com Mel B, Melanie C, Emma Bunton e Geri Halliwell. Juntas cantaram “Stop right Now/Thank you very much/I need somebody with the human touch”, o refrão do tema de 1997.

Recorde-se que Victoria Beckham fez a festa no sábado, 20 de abril, e para a reuniu estrelas internacionais.