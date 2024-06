Sporting. Ana Capeta renova contrato até junho de 2026

O Sporting anunciou esta terça-feira, 11 de junho, a renovação do contrato com a avançada Ana Capeta, de 26 anos, da equipa principal feminina de futebol, até junho de 2025.

“Estou muito feliz por renovar contrato com este grande clube. É significado de confiança por parte do Sporting e era a minha grande vontade. É muito bom que o clube confie no meu trabalho. Vou continuar sempre a dar o meu melhor”, disse Ana Capeta, em declarações ao ‘site’ dos ‘leões’.

A futebolista, que já contabiliza sete anos ao serviço do Sporting, com uma interrupção de uma época pelo meio, chegou a Alvalade em 2016 e conquistou duas Ligas, duas Taças de Portugal e uma Supertaça.

Internacional portuguesa por 36 vezes, Capeta, que fez 12 golos em 30 jogos na época passada, congratulou-se com a evolução do futebol feminino em Portugal: “O crescimento tem sido notório nos últimos anos. Fico feliz por fazer parte deste processo e o meu objetivo é continuar a fazer e continuar a servir a seleção nacional. É para isso que todas as jogadoras trabalham”.

Os seus objetivos para 2024/2025 passam pela conquista de títulos coletivos: “Não alcançámos o que pretendíamos na época passada, mas fizemos uma boa época em termos de coletivo. Queremos manter isso e adicionar troféus”.

A jogadora tem um registo de 100 golos marcados em 161 jogos pelo Sporting e considera que foram todos especiais: “Para mim, marcar um golo com a camisola do Sporting é sempre um motivo de orgulho. Sinto o golo como jogadora e como adepta. É um festejo de coração”.\0\