Sugestões de ‘looks’ para os concertos de Olivia Rodrigo, Camila Cabello e Doja Cat

Este fim de semana, Lisboa recebe inúmeros artistas. Olivia Rodrigo tem dois concertos agendados para o Altice Arena, no âmbito da digressão mundial Guts, enquanto Camila Cabello e Doja Cat encabeçam o cartaz do Rock in Rio este domingo, 23 de junho.

Planear o look perfeito para assistir a concertos ou ir a festivais pode ser uma dor de cabeça, por isso a Delas.pt reuniu três opções ao estilo Olivia Rodrigo, Camila Cabello e Doja Cat.

Olivia Rodrigo

Vestido Mini Jacquard, na Bershka, 35,99€

Botas Sola Track com Atacadores, na Parfois, 45,99€

Colar com Cordão e Estrela, na Stradivarius, 7,99€

Camila Cabello

T-Shirt Manga Curta Oversize Estampado, na Bershka, 12,99€

Saia Curta Silver Party, na Tezenis, 22,99€

Botas Rasas Altas, na Stradivarius, 49,99€

Bolsa de Cintura Tachas, na Pull&Bear, 15,99€

Doja Cat

Top Halter Polipele, na Bershka, 22,99€

Calças Balloon Carpinteiro, na Bershka, 35,99€

Colar de Corrente, na Mango, 15,99€

Sapatilha Multipeça Combinada, na Seaside, 19,99€