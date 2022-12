Sugestões de presentes de Natal para as amigas do ambiente

Das clássicas e cada vez mais inventivas garrafas de vidro até kits para o almoço, as opções podem chegar à beleza e aos discos de desmaquilhagem em algodão e laváveis. Para aquelas amigas com as quais se tem maior intimidade, porque não oferecer umas cuecas menstruais?

Aposte em presentes originais – e de alguma forma imprevistos – para pessoas que valorizam o ambiente. Ou então, arrisque e transforme este Natal promovendo a consciência ambiental.

Veja abaixo algumas opções:

Recipiente de comida LunchBox To Go, Lékué, 27.95€, El Corte Inglès

Lancheira com talheres, Bodum, 14.9€

Recipiente Hermético com talheres Matki A Day In The Life, 11.17€, El Corte Inglès

Marmita Black+Blum, 24.95€, Fnac

Garrafa Aço Inoxidável, 4.50 Primark

Garrafa de Água Bewinner Vidro Silicone, 600 ml, 10.30€, Worten

Discos desmaquilhantes reutilizáveis, 11.90€, Wells

Clean Conscience Reusable make Up remover Pads, 12€, The Body Shop

Reusable Organic Cotton Pads, 12€, Freshly Cosmetics

Cuequinha menstrual clássica preta, 22.99€, Women’secret

Cuecas subidas menstruais, Preto, 18€, Kiabi

Cueca tanga menstrual Cocoro, 29.99€, Oysho

Cueca Menstrual Slim Slip Bege, 15.50€, Easy Care

Cueca Menstrual Selenacare Hipster, 14.34€, Mifarma

Lote de duas cuecas menstruais, fluxo médio, 22.49, La Redoute