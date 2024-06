Syntribation. Eis a técnica de masturbação de ‘mãos livres’ e com prazer

Tanto as mulheres como os homens podem vir a beneficiar desta técnica masturbatória que se caracteriza pelo facto de não requerer o uso das mãos ou de sex toys para atingir o climax.

O ‘syntribation’ (como foi batizada no original e sem equivalência direta em português) passa por usar apenas a parte interior das coxas que, em contacto e com a pressão interna exercida, fomenta o prazer e pode levar ao clímax.

“O interesse nesta técnica de masturbação menos falada é duplo: é discreta e pode ser praticada com as mãos livres”, detalha a especialista em bem-estar sexual Natasha Marie Narkiewicz ao site norte-americano Well + Good.

A sexóloga Kate Balestrieri explica à mesma plataforma que, “combinada com a fricção e compressão das coxas, esta técnica pode estimular as partes internas e externas do clitóris”, favorecendo tanto mulheres como homens, sendo que no caso destes pode ajudar a “massajar, puxar ou pressionar os testículos”.

Para além de ser uma renovada e inesperada forma de atingir o orgasmo, este procedimento pode ser feito sem necessariamente ter de ser removida a roupa, sendo, por isso, discreta. Pode, como qualquer ato sexual desta natureza, ser feito a solo ou acompanhada.

As especialistas vincam, contudo, que nem sempre pode ser fácil atingir o clímax pelo que recomendam que o processo seja feito quando a pessoa estiver confortável e que vá exercendo maior pressão à medida que prossegue com os movimentos de contacto.