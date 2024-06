Taylor Swift: “É invasivo e irresponsável fazer comentários sobre o corpo de uma mulher”

“Gaga não deve explicações a ninguém, tal como nenhuma outra mulher”, comentou cantora e compositora Taylor Swift nas redes sociais depois de ter visto a colega de palco a ter de responder a rumores de uma eventual gravidez. “Não estou grávida — apenas chorei muito no ginásio”, afirmou Lady Gaga.

Taylor Swift, que esteve me Portugal no mês passado para dois concertos completamente esgotados, lembrou que é tempo de parar de opinar sobre o corpo dos outros. “Podemos todos concordar que é invasivo e irresponsável fazer comentários sobre o corpo de uma mulher?”, indagou a compositora na caixa de comentários.

Os boatos adensaram-se quando surgiram fotografias de Gaga, de 38 anos, ao lado do namorado Michael Polansky, de 46, enquanto comemoravam o casamento da irmã da cantora Natali Germanotta, nos Estados Unidos da América. Nessa ocasião, a superestrela da múscia publicou um vídeo no TikTok a fazer referência à música Down Bad, do mais recente álbum de Taylor Swift – , The Tortured Poets Department -, afirmando que não estava grávida.