Taylor Swift vai ‘parar’ o trânsito por 48 horas nestas avenidas

A Polícia de Segurança Pública emitiu esta terça-feira, 21 de maio, comunicado a alertar para os parques de estacionamento restritos até 26 de maio e as vias condicionadas e fechadas devido ao concerto de Taylor Swift no Estádio da Luz a 24 e 25 de maio. Condicionamentos que vão estender-se, em grande parte, por 48 horas.

A PSP recomenda que sejam utilizadas alternativas e informa que estarão polícias nos locais a dar indicações de quais as alternativas às vias interrompidas. A autoridade assegura que não existirão restrições nem na Segunda Circular, nem na Avenida Lusíada.

Veja abaixo as restrições à circulação:

Avenida Machado Santos (em ambos os sentidos) e artérias confluentes à mesma – desde as 8h00 do dia 24 de maio até às 02h00 do dia 26 de maio;

Avenida Eusébio da Silva Ferreira (acesso ao Parque -3 e à Avenida do Colégio Militar) – desde as 14h00 do dia 24 de maio até às 02h00 do dia 25 de maio e desde as 14h00 do dia 25 de maio até às 02h00 do dia 26 de maio;

Impasse à Rua João de Freitas Branco (perto do parque 8 – Rotunda das Oliveiras) – até às 16h00 do dia 26 de maio;

Praça Coste Damião (Parque de Estacionamento “EMEL”) – até às 24h00 do dia 26 de maio;

Avenida do Colégio Militar (entre a Rua Galileu Galilei e a Avenida Condes de Carnide) – corte do trânsito antes do final de cada concerto até ao escoamento total do público.

Na mesma nota enviada às redações, a PSP enumera os parques que vão estar reservados até 26 de maio e que pode consultar abaixo:

Avenida Hernani Lopes (sentido Laranjeiras – Alto dos Moinhos) – até às 08h00 do dia 26 de maio;

Parque de estacionamento da “EMEL”, sito sob o viaduto da Avenida Lusíada, entre a Rua Galileu Galilei e o Largo da Revista Militar – até às 12h00 do dia 26 de maio.

Avenida Machado Santos (em ambos os lados e em toda a extensão) – até às 16h00 do dia 26 de maio

Restrições que vão, seguramente, travar grande parte da zona da cidade pelo que a PSP pede que se privilegie o uso de transportes públicos.