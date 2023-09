Tendência dos festivais que pode usar e abusar no pré-outono. E ainda em saldos

Aliam conforto ao estilo, somam diversão e resistência às primeiras chuvas. As botas e os botins rasos ou com um pequeno salto são as aliadas perfeitas para quase todos os visuais, sobretudo numa altura em que a chuva molha os pés, mas as temperaturas ainda pedem roupa fresca e um casaquinho leve.

Perfeitas nos festivais de verão – para longas caminhadas, no combate ao pó e noites mais frescas -, as botas com vestidos curtos ou compridos, estampados ou simples ou mesmo com calções e calças combinam com praticamente tudo. E mais: estão para ficar. E embora as botas sejam esperadas no inverno, pode começar a usá-las já com soluções criativas e informais ou formais.

O melhor de tudo é que é possível atualmente encontrar inúmeras propostas que ainda estão em saldos. Sendo as botas e os botins tendencialmente caros, vale a pena este investimento que ameaça ter os dias contados, porque os saldos estão mesmo, mesmo na reta final.

Veja abaixo 30 propostas

Ankle boots faux leather, na C&A, 35.99€

Ankle boots, C&A, 29.99€

Barbara Black Leather, Steve Madden, 64.90€

Bota Chelsea, Deichmann, 43.99€

Bota cowboy pele tacão, Zara, 109€

Bota curta, Mango, 99.99€

Bota curta, Mango, 119.99€

Bota em croute camurça estilo militar com cap toe e lenço aplicado, Seaside, 39.50€

Bota em pele cowboy estrelas, Zara, 119€

Bota estilo biker combinada com fivelas, Seaside, 47.50€

Bota western, Deichmann, 59.99€

Botas Altas Em Pele, Parfois, 129.99 €

Botas altas, Sfera, no El Corte Inglés, 35.99€

Botas cano alto modelo largo, Primark, 26€

Botas Cowboy Pele, Parfois, 55.99€

Botas cowboy pelo joelho, bege, H&M, 64.99€

Botas em Pele Tipo Camurça Bege Bordado no Cano, MTNG, no El Corte Inglés, 55.95€

Botas modelo texano de salto alto em pele preta e branca, Zilian, 63.96€

Botas motard Preto, H&M, 59.99€

Botas Rasas de Cano Alto com Biqueira Redonda Castanho-Escuro, Luis Gonzalo, no El Corte Inglés, 118.30€

Botas rasas em pele cognac, FRAENNA, Aldo, 105.99€

Botas Western meia perna, Primark, 28€

Botim western de salto e sola rasa com bordado tradicional, Seaside, 44.50€

Botins com Fecho em Preto, Foreva, 77€

Botins com Fivela em Camel, Foreva, 44.94€

Botins rasos em pele escamada metalizada ouro, Zilian, 129.99€

Botins rasos em pele preto, VERITY, Aldo, 109.95€

Gallow Brown Suede, Steve Madden, 59.90€

Graceland, Deichmann, 39.99€

Gros Black Snake, Steve Madden, 54.90€