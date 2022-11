‘Teoria do apego’ no amor. Como identificar e como se proteger

É daquelas pessoas que mal inicia uma conversa com alguém novo e sente-se logo a apaixonar? Ou seja, sente-se logo emocionalmente ‘agarrada’ a uma pessoa mal a conheça e gostava de mudar esta tendência? Então existem alguns truques que a podem ajudar.

Não queremos dizer que não se possa ou deva apaixonar por alguém. Mas, por vezes, saber levar as coisas com calma, evitando possíveis desilusões mais dolorosas na eventualidade de as coisas não correrem como idealizou, é benéfico. Há que praticar a ‘teoria do apego’, em que sabemos, no início de uma relação, não ficar logo perdidas de amor sem saber o que nos espera do outro lado.

Se é daquelas pessoas que sente necessidade de estar constantemente a falar com o outro, ou precisa de sentir que o outro valida os seus sentimentos, então talvez se apegue com demasiada facilidade. Por vezes, pode significar mesmo ansiedade e insegurança consigo mesma.

A revista feminina Cosmopolitan juntou alguns testemunhos para a ajudar nesta difícil tarefa. Veja abaixo os conselhos que deve ter em atenção:

Arranje distrações

Seja com o trabalho, com pequenos hobbys – como ler ou ir ao ginásio -, arranje mecanismos para que o seu dia não se baseie única e exclusivamente na outra pessoa. Se estiver ocupada também com as suas coisas, não terá tanto tempo para estar constantemente a pensar nela, e envolver-se demasiado cedo, ficando a pensar se ela quererá ou não o mesmo. Deixe as coisas fluírem naturalmente, não fazendo dessa pessoa logo uma primeira prioridade.

Tenha horários definidos

Esta medida pode parecer um pouco excessiva, no entanto, para as pessoas mais ansiosas e que tendem a apaixonar-se logo na primeira mensagem, pode ser uma ajuda. Não faça com que o seu dia se baseie apenas em conversas e conversas com a pessoa em questão. Tenha tempo para si e para as suas tarefas, arranjando como que um horário específico para se dedicar mais à pessoa.

Vá conhecendo a outra pessoa com calma

Não queira saber tudo da outra pessoa logo no primeiro dia, nem que ela saiba tudo de si também. Vá, aos poucos, mostrando os seus gostos e desejos, fazendo perguntas para conhecer o outro com calma.

Saiba a diferença entre querer falar e ser obsessiva

Cada pessoa é diferente e reage de forma diferente perante as situações. Há quem consiga falar a toda a hora com uma pessoa e mesmo assim não ficar emocionalmente pegada a ela num abrir e fechar de olhos. É importante saber a diferença entre o que é “normal” e o que pode ser quase que “doentio” ou “obsessivo”. É preciso também que se conheça a si mesma e saiba de que forma pode evitar criar este tipo de sentimentos.

Pratique mindfuless

Quando começar a sentir-se ansiosa e demasiado apegada àquela pessoa, pratica o mindfuless. Diga a si mesma para pensar noutra coisa, faça uma lista de coisas que pensa que deve mudar em si, distraia-se com outras coisas. Quanto mais vezes disser ao seu cérebro para pensar noutras coisas, mais automática esta ação se irá tornar.

Coloque-se em primeiro

Saiba ver que antes de qualquer outra pessoa ter chegado à sua vida, você sempre existiu. E deve sempre colocar-se a si e ao seu bem-estar em primeiro plano. Se se focar em si primeiro, verá que se algo correr mal será muito mais fácil de superar.

Não se foque nas possibilidades da Internet

Sabemos que, nos dias que correm, é demasiado fácil saber quando a pessoa esteve online pela última vez; se viu a mensagem ou não ou onde foi beber café. Mas, se for uma pessoa com facilidade de se apegar, evite estar constantemente a ver este tipo de estímulos.