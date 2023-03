Ter barriga lisa começa… à mesa. Sete alimentos que têm de estar no menu

Os alimentos do grupo das verduras, hortaliças e frutas são os mais recomendados para quem quer ter uma barriga lisa. No entanto, é importante salientar que para obter bons resultados não basta introduzir pepinos, tomate ou melão na sua alimentação. Tem de seguir uma dieta saudável, equilibrada e variada, sem esquecer o exercício físico regular.

As verduras e hortaliças são os alimentos mais importantes. São compostas, na sua maioria, por água e ricas em fibra, antioxidantes e vitaminas. Já os legumes e as frutas, apesar de terem mais calorias do que as verduras e hortaliças, são bons aliados por serem boas fontes de vitaminas e minerais.

A quantidade e frequência com que consome este tipo de alimentos também é bastante importante. Para conseguir resultados mais rapidamente tente introduzir na sua rotina diária alguns exercícios que ajudem a trabalhar a zona abdominal. E não se esqueça: nada de exagerar nas refeições calóricas.

Veja abaixo a lista de alimentos aconselhados

Alface. 95% da sua composição é água, o que faz com que tenha apenas cerca de 14 calorias por cada 100g. É rica em ácido fólico e vitamina B9, essencial para a renovação das células

Pepino. É um dos vegetais com menos calorias, com apenas 12 por cada 100g. Tem propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar na luta contra o inchaço abdominal

Espargos. Têm apenas 18 calorias por cada 100g. São ricos em proteínas vegetais

Tomate. Contêm também apenas 18 calorias por cada 100g. São ricos em vitamina C e licopeno, um antioxidante natural

Toranja. A água é o principal componente desta fruta cítrica, que tem também um baixo teor calórico. É rica em vitamina C e ácido fólico

Melancia. Tem apenas 20 calorias por cada 100g. É revigorante e ótima para se sentir saciada. Deve comê-la bem fresca ou em batidos

Melão. Tem 25 calorias por cada 100g. É composta por uma grande dose de vitamina A e C e tem um ligeiro efeito laxante, ajudando, por isso, a soltar o intestino