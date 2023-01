Terapia do grito, a nova técnica usada por mulheres para lidar com a raiva e com os traumas

A terapia do grito é uma nova forma de lidar com a raiva e os traumas que parece estar a conquistar várias mulheres em todo o mundo.

Mas afinal o que é a terapia do grito e como se pode praticar? Quem nunca sentiu vontade de explodir e gritar numa momento de raiva, não é verdade? De acordo com o “Guardian”, citado pela “Glamour”, grupos de mulheres estão a ser formados em todo o mundo com o propósito de gritarem juntas: sim, leu bem, gritarem juntas.

A ideia é que estas mulheres consigam expressar as suas emoções numa sociedade em que a raiva feminina ainda é encarada como algo negativo.

No entanto, este tipo de terapia já é utilizado no tratamento de saúde mental há cerca de 60 anos na terapia desenvolvida pelo Dr. Arthur Janov, na década de 1960.

E como se pratica? De acordo com especialistas, qualquer pessoa pode experimentar a terapia do grito. A pessoa deve ficar com os pés afastados e as mãos esticadas à sua frente. Depois, e já em postura de guerreiro, deve gritar o mais alto possível, desta forma irá conectar-se com as suas emoções mais negativas e gritá-las. O seu grito ativará o seu sistema nervoso simpático que acalmará a sua mente.

De notar que os especialistas alertam que esta não é uma solução definitiva para problemas de saúde mental.