Vocalista dos Rammstein acusado de agressão sexual

O governo da Alemanha solicitou medidas para proteger o público feminino do grupo de heavy metal Rammstein depois que o vocalista da banda, Till Lindemann, ter sido acusado de agressão sexual.

“As jovens devem ter uma proteção melhor contra agressões”, declarou à AFP a ministra da Família, a ecologista Lisa Paus, no momento em que os Rammstein estão em tournée pela Europa e têm concerto marcado em Lisboa, no Estádio da Luz, a 26 de junho.

A ministra propõe a criação de áreas de proteção para as mulheres nos espetáculos, assim como a presença de equipas de conscientialização para lidar com suspeitas de agressões sexuais. “É necessário discutir de maneira rápida e concreta sobre medidas de proteção” destaca Paus, para quem “seria útil um debate sério sobre a responsabilidade dos artistas e organizadores para com os fãs”.

O vocalista da banda, Till Lindemann, foi acusado por várias mulheres de agressão sexual, informaram a rede NDR e o jornal Süddeutsche Zeitung nos últimos dias.

O cantor é suspeito de selecionar jovens que estão nas primeiras filas dos concertos do grupo e convidá-las para festas. Duas mulheres afirmam que foram submetidas a atos sexuais não consensuais depois de terem sido drogadas durante esses mesmos eventos, o que o grupo nega.

Aliás, num comunicado emitido pela banda, a 5 de junho, os Rammstein afirmam: “As acusações atingiram-nos a todos, e levamo-las muito a sério. Queremos dizer aos nossos fãs que é importante para nós que se sintam confortáveis e seguros nos nossos espetáculos”. Na mesma nota, a banda diz “condenar qualquer tipo de transgressões” e pede: “Não insultem publicamente quem fez estas alegações. Têm direito ao seu ponto de vista. Mas nós, enquanto banda, também temos direito a não ser insultados.”

Uma outra reportagem, da revista alemã Die Welt, descreve um verdadeiro sistema a serviço do cantor, no qual as mulheres da primeira fileira são filmadas e fotografadas para que Lindemann, de 60 anos, faça uma seleção.

A banda está em tournée e, nos concertos a decorrerem no estádio olímpico de Munique esta semana, a área diante do palco (conhecida como “Fila Xero”) será eliminada.

com AFP