Tina Turner de luto perde segundo filho

Ronnie Turner, de 62 anos, era o filho da estrela do Rock e de Ike Turner. De acordo com o site norte-americano TMZ, a morte terá acontecido esta quinta-feira, 8 de dezembro. A polícia terá recebido uma chamada telefónica com um alerta de que ele estaria fo a de casa e com dificuldades em respirar.

Afirma o mesmo site que o socorro – indicado para o Vale de São Fernando, em Los Angeles, nos Estados Unidos da América – não terá chegado a tempo de o salvar. As causas da morte ainda não foram reveladas, mas Ronnie tinha vindo a sofrer de vários problemas de saúde, entre eles o cancro.

Recorde-se que a cantora Tina Turner, com 83 anos, já tinha assistido à perda de um filho: Raymond Craig Turner morreu em 2018 quando tinha 59 anos.