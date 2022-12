Tons metálicos e brilhozinhos nos olhos para dizer olá ao ano novo

É tempo de festa e é importante celebrar, mesmo que 2022 tenha sido menos festivo e otimista do que gostávamos. Porque tristezas não pagam dívidas e porque se deve aproveitar o momento, nada como celebrar a última noite do ano e entrar em 2023 com o melhor ânimo e com muito brilho no rosto e no sorriso.

Use e abuse dos cobres, prateados e dourados, dos tons metalizados, mesmo que opte por coordenados menos ousados e mais comedidos em matéria de brilhos.

E mesmo que não saia da casa em noite de réveillon ou veja os seus planos mudados à última hora por via do mau tempo, mime-se e aprecie-se ao espelho. É tempo de olhar para o amanhã com confiança.

Veja algumas propostas que a farão brilhar na entrada no ano novo.

Dior Backstage Eye Palette, na Sephora, 52.99€

Eye Love Surprises Eye Shadow Palette, na MAC, 40€

Glamour Multi Finisnh Eyeshadow Palette, na Kiko, antes 15.49€ agora 10.84€

Huda Beauty Empowered Paleta de sombras, na Sephora, 69.99€

Kylie Cosmetics Mini Eyeshadow Palette, na Douglas, 20.95€

Le 9 de Givenchy, na Perfumes & Companhia, antes 69.35€ depois 55.48€

Morphe 9r Bronze Metal, na Douglas, 13.95€

Paleta de sombras Ultimate Queen 40, Nyx Professional, na Wells, 40.95€

Paleta sombras 10-pan lights Off, Wet n Wild, Wells, 6.49€