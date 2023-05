Tops com manguinha para quem ainda não está confortável em mostrar os braços

Sabemos que as T-shirts são as rainhas da transição, mas não é delas que falamos aqui. O ideal é dar as boas vindas ao tempo incerto – do morno e do fresco – com peças de corte diferenciado nas mangas, com rendas ou folhos, mais largas ou mais justas.

Mas se ainda não se sente confortável em mostrar os braços até aos ombros, seja pela tez sem bronze, seja pela ideia de tonificação, não deve, contudo, esconder-se. Isso nunca!

Na verdade, existem múltiplas opções disponíveis que, de originais, vão convocar atenções para os materiais e padrões de que são feitas, permitindo conjugações múltiplas com calças e saias e, claro, um blazer ou um casaco leve para as manhãs e fins de dia mais frescos.

Veja a seleção feita pela Delas.pt

Blusa com renda, Tiffosi, 19.99€

Blusa de ombros descobertos, H&M, 19.99€

Blusa efeito enrugado com elástico, Tiffosi, 19.99€

Camisa de liocel sem mangas, Mango, 22.99€

Camisola com gola, H&M, 19.99€

Crochet Crop Top, Pinko, 235€

Linen T-shirt, C&A, 19.99€

Ruffled Shrug, Pinko, 165€

Top de malha aberta combinada, Zara, 22.95€

Top de malha com folhos, Zara, 22.95€

Top xadrez corte grande, Primark, 14€

T-shirt floral, C&A, 12.99€

T-shirt, C&A, 12.99€

T-shirt comprida super suave, Primark, 7€

T-shirt manga bordada, Mango, 15.99€

Blusa de mulher de manga curta e gola em v, Adolfo Dominguez, no El Corte Inglés, 83€

T-shirt de manga curta com elástico franzido, Berskha, 9.99€

Blusa bordada, Sfera, no El Corte Inglés, 17.99€