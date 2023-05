Transexual Sofia Salomon concorre a Miss Venezuela e quer “fazer história”

Sofía Salomón tem 25 anos e quer ser a primeira mulher transgénero a competir no Miss Venezuela e espera que essa “repercussão” dê “visibilidade” às pessoas trans numa sociedade bastante conservadora, mas também que valoriza estes certames de beleza.

Afinal, o país já conta com sete Misses Universo coroadas – 1979, 1981, 1986, 1996, 2008, 2009 e 2013 – e seis vencedoras do Miss Mundo – 1955, 1981, 1984, 1991, 1995 e 2011.

“Da mesma forma que o futebol é muito importante noutros países, ser uma rainha da beleza aqui também é (…), é um sentimento e para mim é muito bonito”, disse à AFP Sofía, cuja candidatura causou alvoroço nas redes sociais e na imprensa pouco tempo antes da competição, prevista para dezembro.

“Toda a gente acompanha o que acontece no Miss Venezuela”, afirmou, por isso Sofia Salomon está a “fazer história”.

No ano passado, competiu no Miss International Queen, o maior concurso de beleza para mulheres trans, na Tailândia, e ficou entre as seis primeiras. “Foram muitas mensagens nas redes sociais” de pessoas que queriam que ela “participasse no outro concurso”, descreveu a modelo. “Agora que o Miss Universo e o Miss Mundo aceitam transgéneros, essa possibilidade abre-se e eu posso participar no Miss Venezuela”.

Recorde-se que Ángela Ponce quebrou barreiras quando, em 2018, foi a primeira mulher trans no Miss Universo como candidata a Miss Espanha.

AFP