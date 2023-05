Três dias, três looks. Irina Shayk cada vez mais ousada em Cannes

Começou com longas caudas e está cada vez mais translúcida e ousada. Arrancou com saltos vertiginosos, mas também já foi pisada por chinelos e Dior – como fez Jennifer Lawrence. Mostrou regressos de sempre, mas também muito polémica. A passadeira vermelha e a edição do festival de Cannes de 2023 estão cada vez mais provocadoras à medida que se aproximam do cair do pano, marcado para 29 de maio.

No epicentro do estilo, do foco e da ousadia, Irina Shayk, de 37 anos, tem vindo a marcar território, dia após dia. A manequim russa surgiu a 20 de maio com um arrebatado decote numa longa saia Armani Privé com joalharia Messika Jewelry e para assistir à película Killers of the Flower Moon.

No dia seguinte, no domingo, 21, e para a estreia do filme Firebrand a ousadia foi elevada a um novo patamar pela mão de designer nigeriano Mowalola e com um minúsculo crop top em pele e uma saia longa de cintura descida.

Uma escolha a pensar no futuro, afirmou Shayk citada pela imprensa: “Foi algo muito diferente, até para mim”, afirmou. “Quero ver uma moda diferente em Cannes, queria ter uma abordagem diferente e moderna e pensar: ‘O que a nova geração quer? O que minha filha de seis anos gostaria de vestir quando tivesse 18?’”

Já na noite de segunda, 22, a transparência foi total.

Irina Shayk usou um vestido em tule negro totalmente translúcido, mostrando a lingerie e conjugando com o imponente colar de diamantes.