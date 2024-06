Três formas de fazer croquetes. As receitas de Clara de Sousa, Filipa Gomes e Joana Barrios

Depois da polémica em torno do ‘croquete’ que levou Sónia Tavares e Bárbara Guimarães a serem expulsas da área VIP do Rock in Rio por terem comido numa zona onde não estavam autorizadas, multiplicam-se as iniciativas promocionais e de marketing em torno deste petisco nacional: desde supermercados, a restaurantes que publicitam os seus croquetes até a festivais que oferecem este acepipe.

Se é das que gosta de por a mão na massa, deixamos três receitas distintas que recuperámos do espólio disponível online e criado por três mulheres práticas e bem conhecidas.

Aqui ficam as propostas, sabendo de antemão que terá de reservar algum tempo para a tarefa que acabará em trabalhos manuais, mas na delícia de quem os (puder) comer.

Clara de Sousa no site homónimo

Ingredientes

1200 g carne de vaca (usei chambão bem limpo)

600 g carne de porco (para bifanas)

600 g de entremeada com courato e sem aquele “osso” branco mole

1 chouriço (+/- 125 g)

2 cebolas

4 dentes de alho grandes

2 folhas de louro

1 colher chá de cravinho em pó (ou 5 cravos de cabecinha)

água q.b.

200 ml de vinho branco

azeite q.b.

pimenta, noz moscada e sal q.b.

Para o bechamél:

100 g de manteiga ou margarina

150 g de farinha de trigo

Caldo da cozedura da carne

Para panar:

Ovo batido

Pão ralado

Modo de confeção:

Pique as cebolas e os dentes de alho.

Na panela de pressão coloque o azeite necessário para refogar as cebolas, os alhos, as folhas de louro e o cravinho.

Enquanto faz o refogado, corte as carnes em pedaços grandes, retire a pele ao chouriço e corte-o em rodelas.

Quando a cebola começar a ganhar cor, junte as carnes e envolva bem.

Quando a carne estiver selada, tempere com sal, pimenta e noz-moscada e envolva bem.

Junte o vinho branco e a água quase até cobrir. (Atenção, que não deve cobrir completamente para não ficar com molho a mais, já que vai ser todo utilizado no bechamél).

Tape a panela de pressão e cozinhe durante 40 minutos a partir do momento em que o pipo de vapor começa a rodar. Findo esse tempo, desligue o lume e deixe a panela ficar até a pressão sair toda naturalmente.

Retire os pedaços de carne, bem escorridos, para um processador com lâmina larga (um quarto da carne de cada vez, sem encher em demasia) e pulse até a carne ficar grosseiramente triturada, com com fios e não espapaçada.

Retire as folhas de louro e triture o líquido muito bem.

Para fazer o molho bechamél – derreta a manteiga na panela em que cozeu a carne e, assim que derreter, junte a farinha de uma só vez. Mexa sempre enquanto a farinha coze até absorver a manteiga e depois, a pouco e pouco, vá juntando o líquido da cozedura mexendo sempre muito bem para não criar grumos. Se criar grumos basta triturar com a varinha mágica. Deixe ferver um pouco para engrossar bem e retire do lume.

Junte a carne triturada ao béchamel ainda quente, envolva muito bem e deixe arrefecer.

Guarde no frigorífico para esfriar totalmente.

Para moldar os croquetes – Sobre uma bancada polvilhada com pão ralado, coloque montinhos de carne consoante o tamanho que desejar.

Aperte cada pedaço na mão, para ligar. Pressione os topos do croquete sobre a bancada, de um lado e do outro, para que fiquem direitos e compactos e enrole no tamanho pretendido.

Passe os croquetes por ovo batido e depois por pão ralado, coloque-os num recipiente que possa ir ao congelador e congele.

Para fritar, frite congelados com o óleo a 180 ou 190º C. Frite 6 de cada vez, colocando um a um no óleo, para não baixar abruptamente a temperatura do óleo.

Quando estiverem bem fritos, coloque-os sobre papel de cozinha para escorrerem o óleo.

Joana Barrios para 24 Kitchen

Ingredientes:

1 cebola

½ chouriço

1 peito de frango

100g de carne de vaca q.b

100g de carne de porco

1 ramo de salsa

2 dentes de alho

Óleo

Pão ralado

Alho em pó

Sal

Salsa em pó

4 ovos

Recheio:

Azeite

1 alho

1 cebola

1 ramo de salsa

2 papos secos

1/2L de leite

Carnes picadas

Sal

Pimenta preta moída

Noz moscada

Modo de confeção:

Comece por colocar num tacho com água a ferver 1 cebola, ½ chouriço, 1 peito de frango, 100g de carne de vaca e 100g de carne de porco. Tempere com sal q.b, 1 ramo de salsa e 2 dentes de alho. Deixe cozer 1 hora em lume brando.

Recheio: Assim que a carne estiver pronta comece a picá-la.

Num tacho adicione azeite q.b, 1 alho esmagado, 1 cebola picada e salsa também picada.

Entretanto, numa taça, coloque 2 papos secos em 1/2L de leite frio. Ao refogado junte os papos secos embebidos no leite e as carnes. Mexa e passe com a varinha mágica. Tempere com sal q.b, pimenta preta moída q.b e noz moscada q.b.

Num prato coloque pão ralado temperado com alho em pó q.b, sal q.b e salsa em pó q.b e numa tigela coloque 4 ovos batidos. Assim que a massa de carne estiver pronta, molde em croquetes, passe pelo pão ralado, depois pelo ovo, novamente pelo pão ralado e, leve, finalmente, ao óleo quente pra fritar.

Assim que retirar coloque num prato com papel absorvente.

Filipa Gomes na página de Facebook com croquetes de alheiras e espinafres

Ingredientes



1 fio de azeite

3 dentes de alho

300gr de espinafres

2 alheiras

1 ovo grande

½ chávena de farinha

1 chávena de pão ralado com ervas

Óleo qb

Mostarda tradicional, para servir

Modo de confeção

Numa tacho ou frigideira largos, juntar um fio de azeite e três dentes de alho esmagados. Assim que os alhos começarem a fritar, junte os espinafres e vá mexendo para que murchem. Quando isso acontecer, apague o lume, deite sobre uma peneira e calque bem para perderem toda a água. Pique-os com uma faca e coloque numa taça.

Tire a pele às alheiras, que devem ser de boa qualidade, junte aos espinafres e amasse até obter uma mistura homogénea.

Coloque farinha numa taça, 1 ovo batido noutra e o pão ralado noutra.

Molde bolinhas, passe na farinha e sacuda, passe no ovo e deixe escorrer e por fim passe no pão ralado.

Leve ao frigorifico para ganhar firmeza. (cerca de 30 minutos.)

Entretanto ponha o óleo a aquecer. Quando atingir os 170º-180º, leve os croquetes a fritar. Não exagere na quantidade para não arrefecer demasiado o óleo.

Quando estiverem douradinhos, deixe escorrer sobre papel absorvente e depois sirva com mostarda tradicional ou um mostarda e mel. (Em vez de espinafres tb funciona com rúcula, maçã ou cebola caramelizada)