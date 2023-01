Três razões que levam a ficar num trabalho que não se gosta

Acaba o dia de trabalho a pensar que só se quer despedir, mas acaba por não o fazer? Este é um sentimento que milhares de pessoas sofrem, ficando ressentidas com o chefe.

As pessoas escolhem ficar num local de trabalho de uma empresa que detestam por falta de melhores opções, por serem profissionais leais e por uma questão de segurança, segundo o site Neomag.

Durante o dia de trabalho, também pode estar ocupada com as tarefas diárias laborais só que está distraída e é como se não estivesse concentrada no que está a fazer.

O facto de existirem milhares de trabalhadores a serem despedidos e mal tratados na hora de partirem das empresas faz com que as pessoas fiquem de pé atrás quando é para dizer adeus.

Optando por ficar a servir a empresa, mesmo estando insatisfeitas, as pessoas sofrem de problemas de saúde mental a longo prazo. A solução? Tirar umas férias durante o maior período possível.