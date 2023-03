Três tendências de eyeliner que tem de agarrar nos próximos meses

As pálpebras querem-se coloridas em 2023. Uma aposta em força na irreverência que nunca irá arredar da vista o que é clássico. Quem o afirma é a maquilhadora da Make Up For Ever Portugal, Marta Ramalho. “Os eyeliners irão para lá do icónico preto, mas esta será sempre a cor de eleição e a que dará mais dramatismo ao olhar“, afirma ao Delas.pt.

Mas há muito mais nesta paleta de maquilhagem que está para vir. “Os delineados gráficos nunca saíram de moda, tendo agora um regresso em força nas mais variadas formas”, revela a profissional. E prossegue: “Iremos assistir a looks com revivalismo anos 60, olhos mais doll like [olhos de boneca, em tradução livre] passando pelos eyeliners mais esfumados e desconstruídos do grunge dos anos 90 e indo até aos sireneyes [olhos de sereia, em tradução literal] de linhas gráficas ao longo de todo o comprimento do olho, estendendo o mesmo para lá do canto externo e interno.”

Tendências que ganharão corpo nesta primavera e verão e que serão apresentadas na Expocosmética, que arranca este sábado, 1 de abril, e que integram o segmento Boca Nada, Olhos Tudo.

Em relação aos materiais que podem facilitar o contorno dos olhos, a maquilhadora aconselha o lápis, já que “são mais fáceis de aplicar e esfumar que os eyeliners líquidos ou em caneta.” E indica outras fórmulas que vão desde “as cremosas às waterproof“. Marta Ramalho adverte ainda para o facto de, “se for para esbater a linha, estas últimas terão de ser aplicadas com mais rapidez, pois irão secar.” Faz ainda menção às fórmulas em creme, que considera “fáceis de aplicar e esbater” e recomenda selá-las com pó ou sombra, no caso da durabilidade e estabilidade das mesmas se revelar um problema.

Fita-cola no olho para desenhar linha de eyeliner? “Jamais”

Para fazer a marcação da linha no olho com precisão, há quem recorra à fita-cola, objeto que a maquilhadora “jamais aconselha”, explicando que “a pele na zona à volta dos olhos é extremamente fina e delicada, para tal procedimento agressivo de cola e descola“.

Outro aparelho que Marta Ramalho não aconselha a ser usado é o corretor, visto que “encosta o produto escolhido para o eyeliner a uma fórmula com óleos, glicerinas e resinas, o que fará uma “desmaquilhagem” da base do eyeliner ao longo do dia.”

Por fim, revela o truque que aplica. “Pegar numa esponja de maquilhagem com um lado reto, (as triangulares descartáveis são as ideais e encontram-se facilmente em qualquer loja de cosmética) e com pó solto de selar a pele, carimbar uma linha que siga a direção da linha inferior do olho“. “Assim, consegue-se a ilusão de simetria nos dois olhos, pois seguimos a linha natural dos mesmos”, garante Marta Ramalho. Por último, refere que é só “marcar a linha de eyeliner acima da criada com pó e, depois de estar feito, sacudi-lo”.