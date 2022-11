Três tendências deste ano a que deverá dizer adeus em 2023

Causaram espanto, furor e alguma euforia, mas podem estar a caminho do fim. Falamos de três tendências em vigor ainda em 2022, e não ficará nada deslocada se as usar nos próximos meses, mas prepare-se para arrumar estas peças no seu armário. Talvez não por muito tempo porque, afinal, a moda é cíclica, reinventando-se, mas está num ritmo cada vez mais acelerado.

Tudo sem ignorar a importância de comprar conscientemente e de procurar ter peças que resistiam não só ao uso, mas também aos tempos.

Conheça as peças das quais deve despedir-se por uns tempos

Biker shorts: Os calções de lycra conjugados com blazers têm os dias contados. A proposta chegou com estrondo, não foi consensual, mas não faltaram propostas no mercado. Porém, parece que esta opção está a viver os últimos dias e deve ser arrumada em breve.

Calças de imitação de pele: Pode parecer estranho arrumar já peças de um material que está tão em voga. Porém, neste caso, mais do que o desuso, há novas opções a tomarem-lhe o lugar e a uma velocidade furiosa. Falamos de novos materiais, bem mais brilhantes e que vão do discreto veludo às gritantes lantejoulas. Uma vez mais, é importante vincar a importância de guardar as peças de vestuário que mais aprecia.

Bolsas em corda: Uma presença frequente no verão e no outono, este acessório tem resistido ao pulsar dos tempos, mas parece agora caminhar para o fim da sua influência. Chegam novas opções, ousadas na criação, no brilho e nos materiais.