Três tipos de pessoas com mais êxito nas apps de encontros. Ah, e esqueça o físico!

Acessíveis e práticas, as plataformas de encontros vieram simplificar a vida íntima de quem as frequenta, ajudando, em muitos casos, a vencer alguma timidez. Porém, há sempre quem tenha mais êxito e a pergunta impõe-se: porquê?

Sendo o online o reflexo, em certa medida, do que se vive e procura na realidade, as relações também ali se constroem com mais fatores que vão além do aspeto facial e corporal.

Um estudo de 4 de abril deste ano, publicado na revista Pertsonality and Individual Differences (que pode ser lido no original aqui), procura trazer algumas luzes sobre os tipos de pessoas que têm mais êxito nas plataformas de encontro e porquê.

Segundo as conclusões, existem três tipos de detalhes de personalidade mais talhadas para o sucesso sentimental: as empáticas, as semelhantes e as extrovertidas. Resultados que chegaram após a auscultação de uma amostra de 530 participantes recrutados online. Um grupo que seria depois encurtado para 178 homens e 205 mulheres por se estar diante de uma análise que procurava encontrar respostas no quadro de relações heterossexuais.

De acordo com os resultados, os inquiridos mostraram preferências claras por dimensões de personalidade como a empatia, abertura e a extroversão, num quadro em que os próprios também se identificam com esses valores e procuravam no outro exatamente essa semelhança.

A análise ressalva, porém, que está por averiguar a perceção de estabilidade de traços de personalidade e semelhança entre ambos membros ao longo da vida, fator decisório numa primeira fase da interação nas aplicações de encontros e posterior criação de uma relação.