Truque infalível para acabar com as unhas amarelas

Ter as unhas amarelas pode ser consequência de problemas nutricionais, doenças de fígado ou fungos, mas também surgem nos que são fumadores. Mesmo pintando as unhas, o problema fica mascarado, sendo importante saber como o resolver.

A melhor opção é contactar um especialista e identificar a raiz do problema. Mas enquanto não faz isso, há remédios caseiros que podem ajudar a remover as manchas aos poucos.

O bicarbonato de sódio pode ser o seu aliado nestas alturas. Para além de oferecer benefícios de beleza tais como eliminar as bactérias presentes nos dentes ou ser um desodorizante natural, também serve para limpar e esfoliar. No entanto, deve ser usado com cuidado, pois pode ser agressivo e causar um efeito contrário ao que se deseja.

Para limpar as unhas amarelas basta misturar uma colher de chá de bicarbonato de sódio e duas colheres de sopa de água. Depois, deve humedecer um pouco de algodão com o líquido e aplicar por todas as unhas com massagens suaves. Deve esperar 15 minutos antes de lavar as mãos.

Quando terminar, coloque algumas gotas de soro nas unhas e uma camada de verniz fortalecedor. Desta forma, estará mais protegida da cor amarelada. Repita este procedimento uma vez por semana.

Para que o bicarbonato de sódio resulte, deve tornar este truque numa rotina e ser consistente.

Lembre-se que beber muita água, não fumar e ter uma alimentação rica em nutrientes são fatores essenciais para melhorar este problema.