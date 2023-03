Truque infalível para aumentar o olhar

Tem os olhos pequenos e ‘mortiços’? Há um produto de maquilhagem que pode mudar a perceção em torno dos seus olhos: o lápis branco.

Se o aplicar na zona interna inferior dos olhos, este produto aumenta o tamanho do olho. Quem tem olhos grandes ou médios, pode sempre aplicar este tom de lápis no canto interno dos olhos, conferindo luminosidade ao olhar. Para criar pontos de luz extra no rosto, pode aplicá-lo na pálpebra superior ou utilizá-lo como um iluminador normal (desde que retire o excesso para que fique com um aspeto natural).