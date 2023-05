Chris Martin fala português com sotaque brasileiro e usa truque em palco

Mais do que um ‘Obrigado, Portugal’ ou ‘Boa noite, Coimbra’, é muito provável ouvir Chris Martin dizer frases como “estamos muito felizes por estar convosco” ou outras também em português com sotaque brasileiro. E tudo a partir do palco do estádio, já esta quatra-feira, 17 de maio, e por mais três concertos: 18, 20 e 21 de maio.

O vocalista dos Coldplay treinou bastante o português na sua passagem recente pelo Brasil, onde teve, aliás, apoio de uma professora. Em entrevista aos media brasileiros, Chris Martin diz gostar de falar espanhol e francês e, destes pontos de partida, começou a mergulhar mais no português.

Já em Coimbra, o cantor parece já estar a praticar localmente há alguns dias e desde que chegou, como revelou o promotor do espetáculo Álvaro Covões. “Eles [os elementos da banda] têm andado por Coimbra no anonimato, acabam por passar despercebidos no meio da multidão. Ele [Chris Martin] fala português com sotaque brasileiro o que torna uma proximidade ainda maior com os portugueses”, revelou o responsável à rádio Observador, na manhã desta quarta-feira, 17 de maio.

E embora esteja a aprender mesmo como falar, há um truque que usa em palco. Martin fala em “estranha linguagem alienígena” que privilegia a fonética em vez da grafia e que o ajuda a não falhar.

Em entrevista ao podcast brasileiro Venus, dos Estúdios Flow e apresentado por Criss Paiva e Yasmin Yassine, Martin explicou, em março, qual a estratégia a que recorreu para falar português nos concertos: “Encontrei a Juliana [professora] e disse-lhe as coisas que gostaria de dizer no concerto. Ela escreveu as palavras como as ouço. Tenho-as escrito no chão dos espetáculos. Ninguém mais entenderia, porque não é a forma correta de escrever, é apenas a maneira como as oiço”, revelou.

“Português é difícil”, disse Martin na entrevista, recorrendo ao sotaque brasileiro. O vocalista diz ter dificuldade em falar as fonéticas “eu”e “ão” no português. “Não estou habituado a esses sons”, acrescentou.

Mas isso era em março. E agora, o que esperar dois meses depois?