Tules estampados. Inspire-se em Ana Moura e abrace a tendência do momento

Em branco e negro, Ana Moura brilhou a receber os prémios Play, na noite de quinta-feira, 27 de março, e à frente de uma das tendências que marcam o verão: o tule estampado sobre a pele.

Com casas de luxo a apostar neste material como a Jean Paul Gaultier – que assinou ao look da galardoada fadista, a Loewe ou a Balmain, também as grandes lojas têm múltiplas ofertas a acompanhar o momento.

Desde impressões geométricas às tie-dye, passando por print naturalistas ou abstratos, a versatilidade do material presta-se a todo o tipo de ocasiões. E a múltiplas peças: há bodies, vestidos, saias, mas também leggings e lingerie que nasceu para ser vista na rua.

Por isso, veja abaixo opções para todas as carteiras, bem acima, mas também bem abaixo da que Ana Moura elegeu. Mas caso procure esta em concreto, fique que a saber que o crop top custa 290 euros e a saia maxi 350 euros.

Aliás, a Delas.pt foi ver as montras e encontrou soluções de tule estampado a começar nos 12.99 euros. Espreite-as:

Vestido assimétrico de tule estampado, na Zara, 35.95€

Vestido Curto Slim Tule, Desigual, no El Corte Ingles, 89.95€

Vestido de tule estampado, Zara, 22.95€

Vestido de tule estampado, Zara, 19.95€

Vestido de tule Tie-Dye, Pul&Bear, 29.99€

Vestido Midi Slim Tule Fantasia, Desigual, no El Corte Ingles, 99.95€

Vestido plissado comprido, H&M, 59.99€

Abstract tulle dress, Balmain, na Farfetch, 990€

Anthurium dress in semi sheer mesh, na Loewe, 980€

Anthurium top in semi sheer mesh, na Loewe, 580€

Body Tule estampado, Zara, 17.95€

Bodysuit with tule straps, Pinko, 275€

Dress with recycled polyester, clockhouse, na C&A, 169€

Fit flare dress partywear, Clockhouse, na C&A, 79.99€

Leggings calças Fuseau tule estampado, Zara, 17.95€

Tulle leggings with tattoo embroidery, Pinko, 755€

Saia assimétrica em tule, H&M, 299€

Sheer tulle blouse, da Styland, na Farfetch, 291€

Top de tule de manca comprida, Pull&Bear, 12.99€

Top espartilho semitransparente, Mango, 19.99€

Top Estampado com Renda e em Tule, da Pecado Original, no El Corte Ingles, 30.85€

Tulle bustier dress, na Pinko, 585€

